Партия "Новые люди" предложила ввести льготы для компаний, нанимающих выпускников

Партия "Новые люди" предложила ввести налоговые льготы для работодателей, которые принимают выпускников высших учебных заведений на работу по специальности.

"Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. "Новые люди" предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Причем в партии предлагают распространить такую практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

Председатель "Новых людей" Алексей Нечаев считает, что выпускники должны сразу применять свои знания на практике, иначе все навыки забудутся, снизится мотивация.

По данным пресс-службы, сторонники партии передали 70 соответствующих обращений в региональные министерства труда и устроили перфоманс - выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле зданий минтруда и центров занятости населения.