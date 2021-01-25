Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в свой "черный список" российских певиц Алену Апину и Юлию Глебову.

Информация появилась на сайте ведомства с пояснением, что 14 января 2021 года в минкультуры поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень "лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны", гражданок России Елены Апиной и Юлии Глебовой. И приказами от 22 января названные артистки были включены в соответствующий перечень.

В нем по состоянию на 25 января значатся уже 159 человек, деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности" Украины.

В их числе - Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, другие.

Елена (Алена) Апина - Заслуженная артистка РФ, неоднократная лауреатка национальных премий, экс-солистка группы "Комбинация". С 1992 года работает сольно.

Юлия Глебова, более известная под сценическим псевдонимом Беретта, - российская певица и актриса, бывшая участница проекта "Стрелки".