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Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины

Поп-музыка
    25.01.2021, 19:33
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в свой "черный список" российских певиц Алену Апину и Юлию Глебову.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Информация появилась на сайте ведомства с пояснением, что 14 января 2021 года в минкультуры поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень "лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны", гражданок России Елены Апиной и Юлии Глебовой. И приказами от 22 января названные артистки были включены в соответствующий перечень.

В нем по состоянию на 25 января значатся уже 159 человек, деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности" Украины.

В их числе - Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, другие.

Фото: Kinopoisk.ru
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Елена (Алена) Апина - Заслуженная артистка РФ, неоднократная лауреатка национальных премий, экс-солистка группы "Комбинация". С 1992 года работает сольно.

Юлия Глебова, более известная под сценическим псевдонимом Беретта, - российская певица и актриса, бывшая участница проекта "Стрелки".

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