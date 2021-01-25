Путин выступит на форуме в Давосе 27 января

Президент Владимир Путин выступит на Давосском форуме 27 января. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Выступление президента запланировано на среду", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос РИА Новости.

"Давосская неделя" 25-29 января в этом году пройдет в онлайн-формате. Речь пойдет о восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства.