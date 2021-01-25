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25.01.2021 15:00
Рубрика: Российский автопром

Редкий ЗИЛ продают за 37 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На продажу выставили лимузин ЗИЛ-41045 за 37 000 000 рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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ЗИЛ-41045 1984 года выпуска успел "пробежать" 52 000 километров. Советский автомобиль, окрашенный в классическую чёрную эмаль, пребывает в отличном состоянии.

Судя по описанию в объявлении, ЗИЛ-41045 был приобретён в 2004 году. За следующие два года данный экземпляр прошёл полное восстановление на мощностях АМО ЗИЛ. При этой пробег после восстановления составил около 1000 километров.

Как заявляет владелец, редкий ЗИЛ заложили в производство в декабре 1982 года для члена Политбюро ЦК КПСС. Всего в период с 1984 по 1985 годы было изготовлено 19 автомобилей в таком кузове. Последний же образец этой модели выпустили в 2002 году по спецзаказу.

Фото: www.auto.ru

Технически исправный лимузин оснащается бензиновым двигателем объёмом 7,7 литра мощностью 315 л.с., который стыкуется с автоматической коробкой передач.

Напомним, ЗИЛ, основанный в 1916 году, занимался производством представительских легковых автомобилей, грузовиков, автобусов. Несмотря на отсутствие завода, в настоящее время ЗИЛ продолжает продлевать права на собственное торговое имя.

Фото: www.auto.ru