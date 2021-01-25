С октября число безработных в Москве уменьшилось в два раза

В столице третий месяц подряд снижается число официально зарегистрированных безработных. Как сообщает портал мэра Москвы, в декабре число безработных жителей города уменьшилось на 34%.

"С начала октября число безработных граждан уменьшилось в Москве в два раза, что отражает динамику восстановления экономики города", - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Службы занятости могут предложить 260 тысяч вакансий. По данным заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в прошлом году город помог найти работу свыше 175 тысячам человек, а с начала 2021 года трудоустроил уже более трех тысяч.

Так, если в мае 2020 года на одного безработного приходилась одна вакансия, то в конце года на каждого соискателя было в среднем три открытых предложения, а в некоторых сферах потребности превышать количество соискателей в семь раз.

Для оказания содействия в поиске работы можно обратиться в центр занятости населения "Моя работа". Гражданам старшего возраста, мамам с детьми и молодежи помогут в специализированном центре занятости "Моя карьера".