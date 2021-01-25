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25.01.2021 10:11
Рубрика: Культура

Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: instagram/ shalyap_in Фото: instagram/ shalyap_in
Фото: instagram/ shalyap_in

На северо-западе Москвы найдено тело Александра Шаляпина - известного комика, выступавшего в жанре стендапа.

В Петербурге два человека погибли при пожаре в квартире

Артист скончался в квартире, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. Супруга Александра, увидев его без сознания, вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть. Сейчас в квартире работают сотрудники правоохранительных органов. Изучаются обстоятельства и причины смерти 41-летнего комика.

Александр Шаляпин получил широкую известность не только благодаря выступлениям в стендап-шоу. Он также снимался в кино, среди его работ - Олди в фильмах "Бумер-2", "Глухарь-2", "Карпов", "Сваха", "Любовь как любовь", "Женщины против мужчин" и других.

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