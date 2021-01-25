Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве

На северо-западе Москвы найдено тело Александра Шаляпина - известного комика, выступавшего в жанре стендапа.

Артист скончался в квартире, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. Супруга Александра, увидев его без сознания, вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть. Сейчас в квартире работают сотрудники правоохранительных органов. Изучаются обстоятельства и причины смерти 41-летнего комика.

Александр Шаляпин получил широкую известность не только благодаря выступлениям в стендап-шоу. Он также снимался в кино, среди его работ - Олди в фильмах "Бумер-2", "Глухарь-2", "Карпов", "Сваха", "Любовь как любовь", "Женщины против мужчин" и других.