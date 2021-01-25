В День студента в столице воздух прогреется до трех градусов

Сегодня, 25 января, в Москве воздух может прогреться до трех градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, погоду в столичном регионе определит теплый сектор атлантического циклона. Под его влиянием, временами будет идти дождь, температура воздуха составит +3, по области до +4, что на десять градусов превышает норму. Ветер до 11 м/с, атмосферное давление пониженное - 746 мм. рт.ст.

Как отмечают метеорологи, постоит тепло до вторника включительно. Уже в среду днем не выше нуля, а к концу недели может подморозить до четырех градусов.

Кстати, несмотря на тепло, рекордов 25 января погода не поставит. Наиболее теплым этот день был в 2002 году, когда воздух прогрелся до +3,6. А в 1942 году на столичных термометрах было -36,2.