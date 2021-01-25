В Москве в метро "Новые Черемушки" открыли турникеты для быстрого прохода

В столичном метро на станции "Новые Черемушки" в утренний час пик открыли турникеты, чтобы как можно быстрее пропустить пассажиров. Из-за закрытия части "оранжевой" ветки, поток пассажиров на этой станции вырос вдвое. Открытые турникеты позволили избежать столпотворения, отмечают в пресс-службе метрополитена.

Как уже писала "РГ", участок Калужско-Рижской ветки закрыли еще в субботу. Это необходимо для безопасного строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Поезда до 7 февраля не будут курсировать на участке "Новые Черемушки" - "Беляево". В выходные серьезных проблем не возникло, а в первый же будний день с утра на "Новые Черемушки" приехали 8,4 тысячи москвичей - в 1,8 раза больше, чем обычно. Было решено открыть турникеты, чтобы пропустить поток.

Также продолжают работать бесплатные компенсационные автобусы КМ, они идут по выделенкам и останавливаются у всех временно закрытых станций метро. Также на закрытом участке у вестибюлей пассажирам начали раздавать бесплатный чай.