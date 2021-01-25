В столице круглосуточно удаляют скопления воды на улицах

Из-за резкого потепления в столице активно начал таять снег. Для удаления скоплений воды специалисты "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы.

Ликвидируют подтопления 160 бригад и 130 единиц техники. "Сотрудники очищают и промывают водоприемные колодцы и решетки для беспрепятственного пропуска талых вод. Бригады работают круглосуточно и оперативно реагируют на обращения жителей, устраняют временные скопления воды", - сообщил начальник производственного управления "Мосводосток" Сергей Кобзарев. По его словам, такая активная работа будет идти до завершения оттепели.

Напомним, что с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 см. По прогнозу синоптиков, похолодание придет в регион в пятницу.

Кстати, при обнаружении скоплений воды обращайтесь в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.