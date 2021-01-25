Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на 7,5 километров

В Камчатском крае зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевской на семь с половиной километров в высоту.

Шлейф движется в северо-западном направлении. На его пути нет населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Однако в случае изменения направления ветра, пепел может выпасть в селе Майское Усть-Камчатского района.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Приблизительный возраст исполина - 7000 лет.