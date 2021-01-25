На Сахалине пострадавшей при пожаре семье выделили жилье

В Сахалинской области семье, где двое детей погибли при пожаре, выделили временное жилье и оказали материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, трагедия произошла 23 января на улице Памятной в Южно-Сахалинске. Загорелся двухэтажный деревянный дом, где проживала многодетная семья - двое супругов и пятеро детей. Отец во время пожара был на работе. Двое ребят погибли. Мама и трое детей госпитализированы. 13-летний брат и трехлетняя сестра находятся в детской областной больнице в удовлетворительном состоянии.

- С ними работает психолог. Дети смогли пообщаться с папой - это важно для их состояния. Мы разрешили, несмотря на карантин, - рассказала главный врач детской областной больницы Лариса Фатеева.

Мать и старший 21-летний сын получают медицинскую помощь в реанимации городской больницы имени Анкудинова. Их состояние тяжелое.

Пострадавшей семье безвозмездно выделили секцию в общежитии областного центра внешкольной воспитательной работы. Там несколько меблированных комнат, кухня и отдельный санузел.

В причинах трагедии разбираются компетентные органы. Одна из наиболее вероятных версий - взрыв электрокотла.