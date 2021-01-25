В Приморье завели дело после незаконного перекрытия дорог

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту перекрытия дорог и блокирования движения, сообщается на сайте регионального УМВД.

Отмечается, что 23 января во Владивостоке группа людей блокировала движение транспорта на части центральных улиц примерно на три часа. Таким образом граждане создали опасность функционирования автомобилей и угрозу жизни и здоровью горожан.

Например, скорая помощь в это время не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к девятимесячному ребенку и к больным пневмонией. Все четыре машины простояли в пробке около трех часов.

Статья 267 УК РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо принудительных работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.