В Улан-Удэ у детсадовцев выявили кишечную инфекцию

Прокуратура Бурятии организовала проверку информации о случаях инфекции в двух детских садах Улан-Удэ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в работе дошкольных учреждений, в том числе при организации питания воспитанников", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в центр гигиены и эпидемиологии поступило пять экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции в детском саду. Все заболевшие - дети. С 25 января учреждение временно закрыли. Идет эпидрасследование.

Во втором детском саду подтвержденных случаев заболеваний не было. Санитарные врачи проверяют информацию, размещенную в социальных сетях.