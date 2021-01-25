Татарстанца отправили в колонию за публикацию интимных фото жены

Житель Бугульмы получил полгода исправительной колонии строгого режима за то, что обнародовал откровенные фотографии своей бывшей супруги.

Как установило следствие, летом прошлого года 30-летний мужчина после ссоры с бывшей женой разместил ее интимные фотографии в одном из сообществ в социальной сети. При этом не стал ограничивать доступ к ним, а сделал просмотр общедоступным.

Подсудимый свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, однако с учетом наличия судимости бугульминский городской суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы. Также молодой человек не сможет осуществлять деятельность, связанную с обработкой персональных данных, в течение 9 месяцев.