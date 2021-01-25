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25.01.2021 11:07
Рубрика: Общество

На Алтае передали штормовое предупреждение из-за морозов и смога

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае из-за морозной и безветренной погоды прогнозируют ухудшение экологической обстановки в крупных городах. В Барнауле и Бийске 25 и 26 января возможны неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

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Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передает штормовое предупреждение на 25 и 26 января. В эти дни в Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха до -32, -37 градусов Цельсия, а местами и до -42 градусов.

Резкое понижение температуры при отсутствии ветра не способствуют рассеиванию вредных примесей, и они задерживаются в воздухе. В связи с этим синоптики объявили в Барнауле и Бийске неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

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