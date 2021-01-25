В Омске осудили школьницу, убившую мать молотком

Омский областной суд вынес приговор 16-летней омичке, которая вместе с любовником жестоко расправилась с собственной матерью. Трагедия произошла в Советском округе города Омска в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года. Омичка, работавшая продавщицей, вернулась домой раньше времени. Она хотела сделать сюрприз своей дочери-девятикласснице. Однако обнаружила ее в постели вместе с 18-летним другом-студентом. Разгорелся скандал.

По данным следствия, мать запрещала своей несовершеннолетней дочери встречаться с парнем, который плохо на нее влиял. Поэтому юные любовники и решили ее убить.

- В течение месяца они продумывали план и способ совершения преступления и ночью с 30 на 31 декабря 2019 года, когда мать девушки вернулась с работы, напали на нее и нанесли около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами, - сообщает СК по Омской области.

Тяжелораненая омичка успела позвонить подруге и выбраться в подъезд, где ее обнаружили соседи. Она была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти - от полученных ранений она скончалась. Задержанные подростки заявили, что действовали в рамках самообороны, так как погибшая вела себя агрессивно и первая на них напала. Однако данная версия была опровергнута в ходе расследования.

Омский областной суд признал подростков виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору. Школьницу приговорили к 8 годам колонии. Ее приятелю назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.