На Ставрополье возбудили дело после танца подростка у Вечного огня

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело на молодого человека, который станцевал лезгинку у Вечного огня. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел еще 16 января, когда парень из села Донского Труновского района, гуляя с друзьями по парку, решил станцевать у мемориала погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах. В этот момент приятели снимали его на видео.

Ролик он разместил в соцсетях, чем привлек широкое внимание общественности. Жители края обрушились на него с осуждением, случаем заинтересовались правоохранители.

Вскоре его удалось найти, но принесенные на камеру извинения не избавили его от наказания. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по части первой статьи 224 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").