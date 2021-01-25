Сотрудника новгородской колонии арестовали за взятки от осужденных

В Новгородской области заключили под стражу сотрудника исправительной колонии. Его подозревают в получении взяток от осужденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, с декабря 2020 года подозреваемый неоднократно приносил в жилую зону исправительной колонии № 7 сим-карты, флэш-карты и спиртные напитки. Кроме того, он предупреждал осужденных о предстоящих обысках. За это сотрудник колонии получал взятки - в общей сложности их сумма превысила 140 тысяч рублей.

Следователи на основании материалов УФСБ России по Новгородской области возбудили восемь уголовных дел по статьям, связанным с получением взяток. Расследование продолжается. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Новгородской области.