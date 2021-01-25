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25.01.2021 13:42
Рубрика: Происшествия

Сотрудника новгородской колонии арестовали за взятки от осужденных

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области заключили под стражу сотрудника исправительной колонии. Его подозревают в получении взяток от осужденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

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По версии следствия, с декабря 2020 года подозреваемый неоднократно приносил в жилую зону исправительной колонии № 7 сим-карты, флэш-карты и спиртные напитки. Кроме того, он предупреждал осужденных о предстоящих обысках. За это сотрудник колонии получал взятки - в общей сложности их сумма превысила 140 тысяч рублей.

Следователи на основании материалов УФСБ России по Новгородской области возбудили восемь уголовных дел по статьям, связанным с получением взяток. Расследование продолжается. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Новгородской области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Борьба с коррупцией РГ-Видео

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