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25.01.2021 13:22
Рубрика: Общество

В Ленобласти свернут 500 коек для пациентов с COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Ленинградской области планируется сократить 500 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. Сейчас в регионе для пациентов с COVID-19 создано 3406 места в стационарах, при этом 1248 коек на данный момент свободны.

Фото: iStock
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В Ленобласти, как и во многих других субъектах страны, при росте числа заболевших под инфекционные стационары перепрофилировались больницы совсем иной направленности. Например, в Волховском районе пациентов с COVID-19 стал принимать местный роддом, в Бокситогорском и Тосненском районах под эти цели отдали основные корпуса районных больниц, а в Кировском районе - педиатрическое отделение.

Ожидается, что к своей привычной специализации больницы будут возвращаться после выписки последних пациентов с коронавирусной инфекцией. Затем медучреждения ждет обработка и лишь тогда они смогут принимать больных по своему обычному профилю.

С начала пандемии в Ленинградской области подтверждено 29375 случаев COVID-19. Заболеваемость в регионе держится примерно на одном и том же уровне с конца декабря, в сутки фиксируется 220-230 новых пациентов.

К слову, выросло число свободных мест и в больницах соседнего Петербурга. Как следует из аналитического отчета штаба по противодействию коронавирусной инфекции, количество пациентов, обратившихся к врачам в связи с новой болезнью сократилось на 41,2 процента. Если 17 января в медучреждения обратились 1233 человека, то 24 января - 725. На 31,1 процента уменьшилось число госпитализаций. Если неделю назад в больницы увезли 710 человек, то в минувшее воскресенье - 489. Треть мест для пациентов с коронавирусом в Петербурге пустуют.

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