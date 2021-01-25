В Пскове снимут психологическую драму "Плакать нельзя"

В Псковской области будут снимать отечественную полнометражную ленту "Плакать нельзя". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кинопродюсером ленты выступил Вадим Быркин, известный зрителям по работе в лентах "Балканский рубеж" и "Ярослав. Тысячу лет назад". Режиссер картины - Наталья Назарова, в главной роли снимается Светлана Чуйкина. Актриса снималась в таких культовых картинах как "Нина" и "Бригада". Увидят зрители также Ивана Янковского. Внук Олега Янковского успел полюбиться зрителям по ролям в картинах "Текст", "Огонь" и "Союз спасения".

Снимутся в картине немецкие актеры Дирк Мартенс и Катарина Шпиринг.

Команда обещает снять психологический триллер. В центре сюжета история женщины, которая переезжает в одну из скандинавских стран и лишается ребенка из-за нового законодательства в области ювенальной юстиции.

Бюджет картины составит 122 миллиона рублей. Киносъемки в Пскове стартуют уже в феврале, а в прокат лента должна выйти в 2022 году.