Вологодский суд отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство детей

Белозерский районный суд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, отбывающему пожизненный срок в исправительной колонии особого режима № 5, называемой еще "Вологодский пятак". За решеткой он уже находится 29 лет.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, мужчина осужден по статье 102 УК РСФСР - "Умышленное убийство четырех лиц с особой жестокостью". В 1991 году в Томске он расправился со своей тетей и ее тремя малолетними детьми.

В ходатайстве осужденный отметил, что не имеет непогашенных взысканий, злостных нарушений порядка не допускал. Однако, как выяснилось, убийца за время отбывания наказания имел 16 нарушений режима содержания, из них три были допущены в СИЗО, ему назначили 11 взысканий, в том числе водворения в карцер, ШИЗО за оскорбление администрации и нецензурную брань. Пять лет назад у осужденного изъяли отвертку.

Поэтому суд отклонил ходатайство осужденного об УДО. Но данное постановление может быть обжаловано.