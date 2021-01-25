У жителя Астрахани из желудка удалили сварочный электрод

В Астрахани местный житель проглотил сварочный электрод длинной 15 сантиметров. Пострадавшего пришлось госпитализировать в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, при рентгенограмме врачи выявили длинный тонкий предмет, располагающийся в проекции желудка. Видимых повреждений внутренних органов у пациента не наблюдалось.

"Войдя в полость желудка, при помощи эндоскопической петли мы извлекли инородное тело - сварочный электрод длиной 15 сантиметров и диаметром 4 миллиметра", - сообщил заведующий отделением Артур Агисиев.

Операция по извлечению инородного тела продолжалась около 20 минут. Через несколько часов пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.