В Севастополе проверят все недострои после смерти подростка

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить все заброшенные недостроенные здания в регионе после смерти подростка, на которого упала старая бетонная конструкция.

- Прошу провести полную инвентаризацию всех подобных объектов, с каждым разобраться и принять меры, - сказал он сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Напомним, 24 января в поселке Орловка на 15-летнего парня обрушилась бетонная плита недостроенного здания, он погиб на месте. Двоих его друзей доставили в больницу, у одного из них перелом руки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть несовершеннолетнего, а прокуратура начала проверку исполнения законодательства при эксплуатации объектов незавершенного строительства.

Как сообщил Михаил Развожаев, недострой стоит в Орловке с советских времен. У участка нет владельцев, земля принадлежит городу.

- Муниципалитет и земельный контроль должны были своевременно его выявить и принять меры, - сообщил губернатор.

По его поручению в течение двух недель земконтроль совместно с главами муниципалитетов проверит все недострои. Владельцам участков выдадут предписания оградить объекты и обеспечить их охрану. Если реакции не будет, недострои снесут.

- Ситуация плохая. Ни за кем бегать не будем, - подчеркнул Развожаев.