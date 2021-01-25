На Среднем Урале вывели морозоустойчивый сорт жимолости

Ученые Свердловской селекционной станции садоводства зарегистрировали в Госреестре новый морозоустойчивый сорт жимолости - первый на Среднем Урале.

Его назвали "Полянка Котова" - в честь селекционера, одного из авторов сорта Леонида Котова: он получил его от пересева семян жимолости камчатской еще в 1985 году. Потом сеянец передали на Свердловскую селекционную станцию садоводства для изучения, а в 2011-м - на государственное сортоиспытание. Оно длилось девять лет: эксперты проверили растение по всем параметрам: созревание, урожайность, размер и вкус плодов и так далее.

"Выведение и регистрация нового сорта ягодной культуры - это долгая и кропотливая работа, - говорит Надежда Евтушенко, старший научный сотрудник станции, соавтор разработки. - Однако сегодня мы имеем сорт, полученный в нашей почвенно-климатической зоне, пригодный для выращивания на территории Свердловской, Кировской, Нижегородской областей, Пермского края и Республики Марий Эл".

"Полянка Котова" отличается высокой зимостойкостью, хорошей урожайностью (более трех килограммов с куста) и интересным десертным вкусом - кисловато-сладким. Ягоды рекомендуется употреблять в пищу свежими, но они подходят и для приготовления джемов.

Как отмечают в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН, сорт устойчив к вредителям и болезням.