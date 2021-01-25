Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.01.2021,  
10:11
Текст:  Юлия Мякишева

На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 2021 году гвардейская танковая дивизия в Свердловской и Челябинской областях получит БМП-2М, самоходные боевые машины "Штурм-С", системы обнаружения "Соболятник-О". Планируется, что всего более 20 единиц техники поступит до конца года.

О поставках техники сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО. Так, среди вооружения мотострелковых подразделений дивизии появится десять модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

В ЦВО начали поставлять тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка"

- В отличие от моделей более ранних модификаций, БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток, - говорится в сообщении.

Противотанковые подразделения получат "Штурм-С", которые способны уничтожать бронетехнику, воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях.

Парк вооружения войсковой разведки пополнится комплексами обнаружения "Соболятник-О", предназначенные для наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров, которые могут с погрешностью до 10 метров анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: Mohsen Ataei/Wikimedia.org
Американский имитатор Су-57 разбился 24.01.2021
Военные получили очередную партию основных боевых танков Т-80БВМ 13.01.2021
"Солнцепек" получил цифровую аппаратуру навигации и связи 12.01.2021
танки
Сверхзащищенные танки T-72М1 Adrа снова перебросили на фронт в Сирии 22.01.2021
Редкое фото: танки из Китая, России и США оказались в одном строю 21.01.2021
бронетехника
Видео: 23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер 21.01.2021
Видео: техника из России показала свои возможности на учениях в Алжире 19.01.2021