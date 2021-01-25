Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, предлагающую ратифицировать Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений. Как отмечают эксперты, принятие документа потребует также внесения потом правок в закон "О карантине растений". Ведь соглашение предусматривает, что на территорию стран, подписавших документ, можно ввозить не более трех букетов цветов.

Между тем, в статье 22 закона "О карантине растений" записана норма, допускающая провоз без специальных сертификатов товаров с высоким фитонасанитарным риском, если объем не превышает пяти килограмм. Перечни таких товаров утверждаются отдельно. В список, в частности, входят вишня, яблоки, кофе нежареный и т.д. Также в перечне - цветы живые и засушенные.

"Согласно правилам, для провоза без сертификатов подкарантинной продукции ее вес не должен превышать 5 килограммов, и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем, - поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Что нельзя ввозить ни в каком объеме без соответствующих карантинных сертификатов, это картофель, посадочный материал (семена, луковицы, черенки и т.д.), живые укорененные растения".

Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, подписанное несколько лет назад главами правительств СНГ, предусматривает, что в отношении цветов должны действовать правила - не более трех букетов в одних руках через границу. Если, конечно, на них нет сертификата. При этом вряд ли получится убедить таможенников, что, например, миллион алых роз это как раз три букета, просто очень больших.

Как поясняет Мария Спиридонова, норма о трех букетах предполагает, что это собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, в количестве не более 15 штук.