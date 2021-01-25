Постановление Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 22 января 2021 года № 3 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Рязанской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Рязанской области "О прожиточном минимуме в Рязанской области" министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области постановляет:
Установить величину прожиточного минимума в Рязанской области за IV квартал 2020 года:
на душу населения - 10 785 рублей,
для трудоспособного населения - 11 643 рубля,
для пенсионеров - 8 913 рублей,
для детей - 10 899 рублей.
Министр В.С.Емец
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией