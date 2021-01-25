США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран

Президент Джо Байден запретит большинству иностранных граждан, которые недавно побывали в Южной Африке, въезд в США, чтобы остановить распространение нового варианта коронавируса, сообщили Reuters официальные лица управления американского здравоохранения. Байден также вводит запрет на поездки почти для всех пассажиров, не являющихся гражданами США, которые побывали в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Европы. Запрет введут в субботу вечером по восточному времени.

На днях в США также вступит в силу ряд других ограничений на поездки, согласно распоряжению директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), требующему наличия масок на всех самолетах, паромах, поездах, метро, автобусах, такси и других транспортных средствах. Во вторник, 26 января, вступают в силу новые правила CDC, требующие от всех международных авиапассажиров от двух лет и старше предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех календарных дней после поездки, или подтверждение выздоровления от COVID-19 для въезда в Соединенные Штаты. Представители CDC заявили, что при необходимости они рассмотрят возможность предоставления определенных льгот для некоторых путешественников в индивидуальном порядке.

В приказе CDC говорится, что путешественники должны пройти самостоятельный карантин в течение семи дней по возвращении в Соединенные Штаты и пройти новый тест на COVID-19 в течение трех-пяти дней после возвращения в Америку, заявили представители CDC.