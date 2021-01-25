Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни

В возрасте 54 лет скончался "звездный стилист" Александр Шевчук. Об этом в своем Instagram сообщила актриса и певица Лайма Вайкуле.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться...", - написала она, разметив совместное с Шевчуком селфи.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной смерти стилиста стал перитонит: по сообщению ряда изданий, Шевчуку стало плохо дома, была вызвана "скорая", стилисту провели экстренную операцию, после которой якобы "началось заражение".

Александр Шевчук работал со множество отечественных звезд, в том числе Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, сотрудничал на "Фабрике звезд", "Ледниковом периоде" и других телепроектах.