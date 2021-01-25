Новости

Кира Найтли больше не хочет сниматься голой 13:43
Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра 12:50
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 12:49
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 12:26
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19 12:14

Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни

Поп-музыка
    25.01.2021, 12:37
Текст:   Олег Усков

В возрасте 54 лет скончался "звездный стилист" Александр Шевчук. Об этом в своем Instagram сообщила актриса и певица Лайма Вайкуле.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться...", - написала она, разметив совместное с Шевчуком селфи.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной смерти стилиста стал перитонит: по сообщению ряда изданий, Шевчуку стало плохо дома, была вызвана "скорая", стилисту провели экстренную операцию, после которой якобы "началось заражение".

Александр Шевчук работал со множество отечественных звезд, в том числе Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, сотрудничал на "Фабрике звезд", "Ледниковом периоде" и других телепроектах.

Новости

Мультфильм Pixar "Душа" возглавил российский прокат 11:16
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 10:40
Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал 10:25
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 10:11
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ MikeBarnes4
Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Заразившуюся COVID Риту Дакоту госпитализировали на Бали 23.01.2021
Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре 22.01.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/THR
Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн 24.01.2021
Легендарный каскадер и актер Реми Жюльен умер от COVID-19 23.01.2021
Кристофер Нолан может разорвать 20-летнее сотрудничество с WB 23.01.2021
⧣ Алла Пугачева
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 09.11.2020
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 06.11.2020
Россияне назвали своих любимых певца и певицу 30.10.2020