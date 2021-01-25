Турецкие Leopard 2A4 скрестили с перспективным танком Altay

На минувшей неделе высокопоставленные военные чиновники во главе с министром обороны страны Хулуси Акаром побывали на предприятиях, занимающихся выпуском бронетанковой техники.
В числе других образцов им был показан Leopard 2A4, получивший башню от нового национального танка Altay. Благодаря этому существенно возросла защищенность и огневая мощь. Так, установленный на нем комплекс активной защиты AKKOR способен перехватывать различные противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты.
Имеются также датчики, обнаруживающие лазерное излучение, гранатометная система, устанавливающая аэрозольные завесы.
На крыше башни смонтирована 12,7-мм дистанционная пулеметная установка.
Новая система управления огнем с панорамным прицелом командира значительно повышает эффективность применения основного оружия - 120-мм гладкоствольной пушки.
Дополнительное бронирование теперь прикрывает лобовую часть корпуса и борта.
После всех нововведений масса танка превысила 60 тонн, но двигателя мощностью 1500 л.с. достаточно, чтобы сохранить приемлемую подвижность.
Турецкие военные вынуждены более активно заниматься апгрейдом имеющихся Leopard 2A4 из-за того, что программа Altay сталкивается со значительными трудностями, и когда будут разрешены все имеющиеся проблемы в настоящее время неизвестно.
Some more details about upgraded Leopard-2 -It's equipped with Altay MBT FCS and fitted with indigenous APS and LWS.#Leopard2 #Altay #MBT #tank #tanktwitter #Turkey pic.twitter.com/xSDFxrgAQf— The Dead District (@TheDeadDistrict) January 23, 2021