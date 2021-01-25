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25.01.2021,  
15:52
Текст:  Алексей Брусилов

Турецкие Leopard 2A4 скрестили с перспективным танком Altay

В Турции впервые открыто продемонстрировали радикально модернизированный Leopard 2A4, который теперь по ряду характеристик приблизился к машинам нового поколения.

На минувшей неделе высокопоставленные военные чиновники во главе с министром обороны страны Хулуси Акаром побывали на предприятиях, занимающихся выпуском бронетанковой техники.

В числе других образцов им был показан Leopard 2A4, получивший башню от нового национального танка Altay. Благодаря этому существенно возросла защищенность и огневая мощь. Так, установленный на нем комплекс активной защиты AKKOR способен перехватывать различные противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты.

Имеются также датчики, обнаруживающие лазерное излучение, гранатометная система, устанавливающая аэрозольные завесы.

На крыше башни смонтирована 12,7-мм дистанционная пулеметная установка.

Новая система управления огнем с панорамным прицелом командира значительно повышает эффективность применения основного оружия - 120-мм гладкоствольной пушки.

Фото: U.S. Army / wikimedia.org
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Дополнительное бронирование теперь прикрывает лобовую часть корпуса и борта.

После всех нововведений масса танка превысила 60 тонн, но двигателя мощностью 1500 л.с. достаточно, чтобы сохранить приемлемую подвижность.

Турецкие военные вынуждены более активно заниматься апгрейдом имеющихся Leopard 2A4 из-за того, что программа Altay сталкивается со значительными трудностями, и когда будут разрешены все имеющиеся проблемы в настоящее время неизвестно.

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