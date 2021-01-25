Указ главы Республики Тыва от 25 января 2021 года № 11 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима для самоизоляции для отдельных категорий граждан от 19 января 2021 г. № 17-00-02/04-241-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" (далее - Указ) следующие изменения:

1) в подпункте 17 пункта 3 слово "осуществление" заменить словом "осуществления";

2) в абзаце первом пункта 2 приложения № 1 к Указу слова "28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 по 24 января" заменить словами "25 января по 7 февраля 2021 года, с 8 по 21 февраля".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







