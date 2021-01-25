Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал

Ложка в очередной раз лихорадочно поскребла по дну: публику ждет сериал на основе комедии 1989 года с Томом Хэнксон "Тёрнет и Хуч". В ленте речь шла, напомним, о том, как в жизнь сыщика Скотта Тёрнера врывается довольно деструктивный пес, бордоский дог.

На роль Скотта тогда рассматривались Джек Николсон, Билл Мюррей и Чеви Чейз, но в итоге взяли Хэнкса и не прогадали - фильм до сих пор пользуется большой любовью.

В итоге, как передает Deadline, на стриминге Disney+ решили, что недурно бы это дело освежить. Пока предполагается двенадцать серий.

Для съемок пилота уже нанят МакДжи ("Ангелы Чарли"). Он же выступит исполнительным продюсером перезагрузки.

Тёрнера сыграет 34-летний Джош Пек ("Теория Большого взрыва"), по сюжету ребута ставший федеральным маршалом, тогда как Хуча изобразят пять французских мастифов.

Дата премьеры пока не озвучивалась.