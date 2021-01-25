В Беларуси установлен новый рекорд при бурении горных пород

Профессионализм и приобретенный с годами опыт позволил белорусским нефтяникам пробурить в истекшем году более 164 тысяч метров горных пород.

Продолжая пополнять фонд скважин на республиканских месторождениях, специалисты Светлогорского управления "Белоруснефти" показали в високосном году наивысший результат за всю историю бурения в белорусском регионе.

Особенно спорилась работа у мастеров в середине лета минувшего года, когда на скважине Речицкого месторождения в Гомельской области суточная проходка составила 567 метров. Правда, 12 июля специалисты обновили рекорд и по двум другим объектам управления - 1204 метров. А в целом июль стал для коллектива самым продуктивным: проходка превысила 18 тысяч метров.

Но пределов для совершенства у профессионалов, судя по всему, не бывает. Известно, например, что в нынешнем году они решили поднять суммарную проходческую планку до 169 990 метров. А к 2025 году силами того же, что и сейчас, количества буровых бригад - 14, довести годовые результаты до 210 тысячи метров.

Словом, если перечислять наиболее значимые итоги белорусских нефтяников, то следует напомнить, что в их активе и ввод в эксплуатацию второй мобильной буровой установки АРС-250. Начата работа и на установках "Уралмаш 3Д-86". Проведен комплекс промысловых испытаний системы автоматизированного управления бурением скважин - САУБ-1", - уточняет пресс-служба предприятия.

Кроме того, в прошлом году началась эксплуатация буровых установок от внешних сетей энергоснабжения. А еще одним важным событием в жизни буровиков стало открытие музея, приуроченное к 55-летию управления, который коллектив будет праздновать в этом году.

Следует добавить, что объединение "Белоруснефть" уже более полувека ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, добычу нефти и попутного газа не только в Синеокой, но и в других странах.