В Индии за распространение слухов о вакцинации грозит уголовное наказание

Власти Индии дали указание всем штатам и союзным территориям страны выявлять тех, кто занимается распространением слухов в отношении вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает издание The Indian express.

В письме, на которое ссылается СМИ, сказано о необходимости разработать механизм для борьбы с дезинформацией на основе УК Индии и Закона о ликвидации последствий стихийных бедствий. В первую очередь, речь идет о слухах вокруг вакцин индийского производства Covaxin и Covishield.

"В соцсетях и других СМИ циркулируют необоснованные и вводящие в заблуждение слухи, вызывающие сомнения в безопасности и эффективности этих вакцин. Такое распространение слухов, принадлежность к конкретным группам интересов, может вызвать необоснованные сомнения среди людей в целом", - говорится в письме.

"...Уголовное преследование может быть применено к лицам или организациям, которые, как установлено, участвовали в такой деятельности", - также подчеркивается в правительственном циркуляре. При этом о каких именно мерах идет речь, не сообщается.

Распоряжение властей было выпущено в преддверии Дня республики, который празднуется в Индии 26 января.

Индия - одна из стран, где вакцинация даже во времена до коронавируса была поставлена на широкую ногу. Ежегодно в стране делают прививки 27 миллионам новорожденных от 12 болезней. Кроме того, Индия производит 60 процентов всех вакцин в мире.

В настоящее время в Индии ведутся разработки и клинические испытания сразу нескольких вакцин, в том числе российской "Спутник V". Местные фармацевты разрабатывают несколько вакцин против COVID-19, в том числе одну - на инактивированном векторе бешенства.

Две вакцины индийского производства - Covaxin и Covishield - уже запущены в производство и применяются для широкой вакцинации населения с 16 января.