В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление

Вашингтон возвращается к привычной жизни. Накануне завершился режим чрезвычайной ситуации, который вводили перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена. Большинство кордонов, возведенных в близлежащих к Белому дому и Конгрессу кварталах, сняты.

Центральный бульвар, простирающийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна, вновь открыт для широкой публики. На перекресток между 15-й улицей и Конститьюшн авеню вернулись фургончики с фастфудом и мороженым, пишет ТАСС.

По-прежнему огорожена двухметровым металлическим забором территория вокруг Белого дома. В периметр попали также здание Минфина и Лафайет-сквер. Сообщается, что часть бойцов Национальной гвардии США, которых перебросили в Вашингтон для усиления мер безопасности, уже покинула город и вернулась к местам постоянной дислокации в свои штаты.

Напомним, новый президент США Джо Байдена вступил в должность 20 января. Официальная церемония прошла на ступенях Капитолия.