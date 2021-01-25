Власти решили перекрыть один из ключевых каналов вывода денег за рубеж

Для борьбы с одной из самых популярных схем незаконного вывода средств за рубеж Минюст и Банк России разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным документам сразу на счета за рубежом, сообщает РБК. Перевод денег по этим документам может быть ограничен российской юрисдикцией.

В Банке России подтвердили возобновление работы над законопроектом, направленном против схемы с использованием решений судов. "Проблема противодействия сомнительным операциям с помощью исполнительных документов остается по-прежнему актуальной, - сообщил "РГ" представитель Банка России. - Учитывая специфику и статус исполнительных документов, для решения этой проблемы необходимо вносить комплексные изменения в российское законодательство. Эту позицию мы высказывали и ранее. В настоящее время такая работа ведется заинтересованными органами государственной власти с участием Банка России".

Схема с исполнительными листами заключается во взыскании средств через суд по фиктивному иску компанией, зарегистрированной за рубежом. Банки, даже если технический характер обеих компаний (истца и ответчика) и сомнительность операции очевидны, обязаны перечислить деньги по выданному судом исполнительному документу.

По данным РБК, законопроект предполагает, что для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.