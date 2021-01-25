Володин призвал доверять президенту, а не фейкам о дворцах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами призвал доверять словам президента РФ Владимира Путина, а не интернет-фейкам о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике.

"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место, - заявил Володин. - Нужно верить президенту, а не фейкам".

Председатель Госдумы подчеркнул, что глава государства придерживается аскетизма и работает практически круглосуточно. Создавая же подобные ложные сообщения, его пытаются дискредитировать. "Удастся разрушить инструмент президентства - ничем его не заменишь, дальше пойдет разрушение страны", - предупредил он.

Володин уточнил, что оппозиционные партии, представленные в Государственной думе, это понимают. Ведь именно усилиями президента были обеспечены обороноспособность страны, ее сильная позиция на международной арене, а также эффективность работы государственных органов в период пандемии коронавируса, напомнил глава нижней палаты парламента.