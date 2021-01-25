Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики"

Сервис Netflix представил чрезвычайно раскидистый (при том что бюджет проекта "всего" 21 миллион долларов) трейлер южнокорейского научно-фантастического комедийного экшна "Космические чистильщики" (Space Sweepers). Ролик размещен на YouTube-канале платформы и вполне тешит взор.

Действие фильма разворачивается в 2092 году, где команда космического мусороуборочного корабля "Победа" "бороздит просторы вселенной". В составе ее - "красавица-капитан, вечный нищеброд Тхэ Хо, матёрый космонавт Тайгер Пак и робот".

И вот однажды данные граждане находят с виду вполне безобидного ребенка-андроида, который, как выясняется, является оружием массового поражения. На чем прощелыги придумывают заработать. Ну а дальше - что-то вроде "Миссии "Серенити", как видим.

Режиссер и сценарист - Чо Сон Хи ("Мальчик-оборотень", "Убийственная мультипликация", "Детектив Хон Гиль Дон").

Лента станет доступна подписчикам сервиса с 5 февраля. Изначально предполагался кинопрокат, но, ввиду ограничений, наложенных пандемией, создатели решили продать права на картину Netflix.