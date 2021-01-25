WhatsApp потерял больше 30 млн пользователей с начала января

Из них более 25 миллионов "перебежали" в мессенджер Telegram, а еще 7,5 - в Signal, который был несколько лет назад прорекламирован сбежавшим экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, как один из самых безопасных подобных сервисов.
Происходящий массовый "исход" из WhatsApp связан с плохо подготовленным обновлением условий предоставления услуг на этой платформе, отмечает The Guardian. Многие пользователи усмотрели в них грядущую отмену конфиденциальности переписки, связанную с предоставлением данных мессенджером своей материнской компании - Facebook. В свою очередь, репутация этого принадлежащего Марку Цукербергу IT-гиганта неоднократно была подмочена многочисленными сообщениями о ее сотрудничестве с правительством и спецслужбами США, которые использовали Facebook для слежки за иностранцами и американскими гражданами.
Как известно, изначально изменения в политике предоставления услуг WhatsApp должны были вступить в силу 8 февраля. Однако, ввиду начавшегося быстрого сокращения числа пользователей их введение было перенесено на 15 мая.