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WhatsApp потерял больше 30 млн пользователей с начала января

Текст:   Александр Гасюк
25.01.2021,  
10:37
"Бегство" пользователей из популярного мессенджера WhatsApp ускоряется. Как сообщает британское издание The Guardian, только за последние три недели этот сервис мгновенного обмена сообщениями потерял более 30 миллионов своих абонентов.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Из них более 25 миллионов "перебежали" в мессенджер Telegram, а еще 7,5 - в Signal, который был несколько лет назад прорекламирован сбежавшим экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, как один из самых безопасных подобных сервисов.

WhatsApp отложил изменение правил до мая

Происходящий массовый "исход" из WhatsApp связан с плохо подготовленным обновлением условий предоставления услуг на этой платформе, отмечает The Guardian. Многие пользователи усмотрели в них грядущую отмену конфиденциальности переписки, связанную с предоставлением данных мессенджером своей материнской компании - Facebook. В свою очередь, репутация этого принадлежащего Марку Цукербергу IT-гиганта неоднократно была подмочена многочисленными сообщениями о ее сотрудничестве с правительством и спецслужбами США, которые использовали Facebook для слежки за иностранцами и американскими гражданами.

Как известно, изначально изменения в политике предоставления услуг WhatsApp должны были вступить в силу 8 февраля. Однако, ввиду начавшегося быстрого сокращения числа пользователей их введение было перенесено на 15 мая.

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