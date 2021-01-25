Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях

Российская сторона озабочена поведением американских интернет-гигантов, которым принадлежат социальные сети. В связи с распространением фейков и блокировкой страниц российских официальных лиц Москва направит США ноту протеста. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, "этот странный симбиоз вызывает не просто озабоченность, он находится вне правовых норм и правил". МИД РФ уже обратил на это внимание своих американских коллег. "Им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний - это и соцсети, и видеохостинги - в распространении фейков", - отметила Захарова, подчеркнув, что речь идет далеко не о единичном случае.

Вопрос о вмешательстве США во внутренние дела России Москва намерена поднять на различных международных площадках, в первую очередь ОБСЕ. "Хотела бы сказать, что, помимо наших контактов с американскими дипломатами в двустороннем формате, этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые как раз и занимаются подобной проблематикой", - отметила Захарова.

Ранее сегодня на Смоленскую площадь уже был вызван посол США в РФ Джон Салливан. Замглавы МИД Сергей Рябков выразил ему протест в связи с поддержкой американской дипмиссией незаконных акций в России и заявлениями госдепартамента, которые рассматриваются российской стороной как прямое вмешательство во внутренние дела страны.