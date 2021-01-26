Австрийского бизнесмена заподозрили в незаконном предпринимательстве

МВД подозревает гендиректора австрийской компании "Экоком" Оливера Кайзера в незаконном предпринимательстве. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского районного суда Ольга Бондарева, ходатайство об избрании меры пресечения поступило от следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Судебное заседание назначено на 28 января. Как уточнили в суде, Оливер Паскаль Кайзер, занимающей должность генерального директора ООО "Экоком", обвиняется по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ. То есть в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Компания "Экоком" более 10 лет занимается рекультивацией мусорных свалок и полигонов в Московской области и других регионах России.