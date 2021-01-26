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26.01.2021 07:50
Рубрика: В мире

Центр Помпиду в Париже закроют на четыре года

Текст: Максим Макарычев
Центр Помпиду, одна из главных культурных достопримечательностей Парижа, где находится самая большая в Европе коллекция современного искусства, закроется в 2023 году на четырехлетний ремонт, заявила в понедельник газете Figaro министр культуры Франции Розелин Бачелот.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центр Помпиду, спроектированный архитекторами Ренцо Пиано и Ричардом Роджерсом, открылся в 1977 году и демонстрирует видимые признаки старения. Стоимость проекта реконструкции оценивается почти в 200 миллионов евро.

Фото: instagram.com/ pcastream
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"Было два варианта. Один связан с ремонтом центра, и он остался бы открытым для публики, другой - полностью закрытым, - пояснила Бачелот. - Я выбрала второй, потому что он должен быть немного дешевле и короче по времени". "У нас больше нет выбора, здание терпит бедствие", - сказал президент музея Серж Ласвиньке. Радикальный дизайн здания, в котором работают около тысячи человек, предусматривает размещение почти всех его структурных и механических элементов снаружи, освобождая обширные выставочные площади внутри.

В 2019 году музей посетили 3,2 миллиона человек. Как и все культурные достопримечательности Парижа, Центр Помпиду закрыт из-за пандемии коронавируса, напоминает Guardian.

В мире Европа Франция

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