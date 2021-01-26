Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности"

Такие эталонные образчики диснеевской анимации, как "Дамбо", "Питер Пэн" и другие, созданные в середине двадцатого века, получили статус фильмов с ограниченным доступом в картотеке сервиса потокового видео Disney+. В дальнейшем они будут сопровождаться возрастными пометками.

Причиной этому стало изменение социальной политики Disney+, направленной на воплощение принципов "разнообразия" и "инкюзивности". На отдельной странице, посвященной этой проблематике, сказано, что компания приняла решение ограничить доступ к "неполиткорректному" контенту, но не убирать его полностью.

Взрослые будут иметь доступ к таким фильмам, однако каждый из них будет сопровождаться предупреждениями о содержащихся в работах расовых и культурных стереотипах, существовавших во время создания произведений.

По мнению инициаторов подобного решения, такой гибкий подход, не предусматривающий полного удаления фильмов, даст возможность для развития открытого диалога на тему "исторических вопросов, которые оказывают влияние на всех и каждого". Disney также признает, что некоторые сообщества полностью были забыты или стерты из коллективной памяти в массовой культуре, и компания приложит все усилия, чтобы исправить эту ситуацию.

Disney+ приводит список организаций, оказавших помощь и поддержку в определении критериев, которые были положены в основу такого решения. Помимо "Дамбо" (1941) и "Питера Пэна" (1953) ограничения коснулись "Фантазии" (1940), "Леди и бродяги" (1955), "Клуба Мики Мауса" (1950-е), "Дэви Крокетта" (1950-е), мультфильмов "Дарби О'Гилл и маленький народ" (1959), "Швейцарская семья Робинзонов" (1960), "Книга джунглей" (1967), "Коты-аристократы" (1970).