Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага"

64-летний советский, российский юморист, актер, певец и телеведущий Ефим Шифрин объяснил, почему двадцать лет назад покинул сплоченные ряды комиков шоу "Аншлаг".

Реплики артиста прозвучали в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, и из них следует, что Шифрину захотелось другой работы.

При этом стоит отметить, что вместе с Ефимом из "Аншлага" тогда ушли Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Но, как выяснилось далее, несколько понарошку.

В нюансы ситуации юморист вдаваться не стал, подчеркнув, что ему не хочется об этом всём вспоминать, так как "уход случился не мирным".

"Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение", - сказал артист. Добавив: "Аншлаг" в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его".

Позже и Евдокимов, и Новикова вернулись к шоу. И это обескуражило Ефима.

"Я тогда огорчился, ведь обещание надо сдерживать", - рассказал Шифрин.

Нахим Залманович Шифрин родился в 1956 году в Магаданской области. Создатель и худрук "Шифрин-Театра". Помимо прочего, озвучивал мультфильмы, начитывал аудиокниги, в последнем качестве дебютировав еще в начале 80-х.

Снимался в "Ералаше", в фильмах и сериалах "Болотная street, или Средство против секса", "Глянец", "Путейцы", "Склифософский", других.