Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян дал прогноз по улучшению ситуации с коронавирусом. По его словам, показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое.

"Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны", - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Ранее сообщалось об увеличении в России пунктов для вакцинации. Сегодня их уже 2 тысячи 250 и это число будет расти. Выпущено 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса, из которых 2,1 миллиона поставлены в регионы страны, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сформирован предварительный план прививочной кампании на первый квартал 2021 года, планируется, что всего в этот период в медорганизации поступит более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса, и около 20 миллионов граждан смогут поставить прививку.