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26.01.2021 10:39

Глава КНР и президент МОК провели телефонные переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Си Цзиньпин отметил, что с самого начала пандемии COVID-19 МОК принимает активные меры по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции, всеми силами отстаивает солидарность и стабильность внутри олимпийского движения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

МОК, по словам главы КНР, вносит позитивный вклад в глобальную борьбу с пандемией, стимулирование устойчивого и здорового развития олимпийского движения. Китайская сторона высоко ценит активную поддержку со стороны МОК физкультуры и спорта в КНР и, со своей стороны, будет и впредь поддерживать работу МОК, сказал Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай рассчитывает вместе с МОК и другими странами содействовать безопасному и успешному проведению летних Олимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине, вносить вклад в скорейшую победу международного сообщества над пандемией, восстановление мировой экономики, охрану жизни и здоровья людей во всех странах.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай первым взял под контроль эпидемию COVID-19 внутри станы и восстановил экономику и нормальное течение жизни, создав благоприятные условия для успешного проведения зимней Олимпиады в Пекине. Китайская сторона, заявил он, строго соблюдает меры профилактики и контроля COVID-19, преодолевает воздействие пандемии, обеспечивает последовательное выполнение всех подготовительных работ.

Си Цзиньпин отметил, что сегодня достигнуты промежуточные результаты строительства олимпийских объектов и сопутствующей инфраструктуры, планомерно продвигается работа по организации соревнований. Приложены всесторонние усилия по сервисному обеспечению игр, углубляются международные обмены и сотрудничество, идет продуктивная работа в области устойчивого развития и сохранения наследия.

Китай рассматривает подготовку к пекинской зимней Олимпиаде как возможность дать толчок массовому развитию зимних видов спорта, заявил Си Цзиньпин и выразил надежду, что благодаря мощной поддержке всех задействованных сторон КНР сможет в срок завершить всю организационную работу, всесторонне и как следует подготовиться, чтобы обеспечить полный успех зимней Олимпиады в Пекине. В качестве единственного города в мире, ставшего местом проведения летней и зимней Олимпиад, Пекин внесет особый вклад в олимпийское движение, добавил китайский лидер.

Томас Бах заявил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился выдающихся достижений в борьбе с эпидемией COVID-19 и первым восстановил свою экономику, став важным движущим фактором восстановления экономики всего мира. Глава МОК искренне поздравил с этим китайскую сторону.

Благодаря пристальному вниманию правительства КНР и энергичной поддержке китайского народа комплексная работа по подготовке к пекинской зимней Олимпиаде, преодолевая негативный эффект пандемии COVID-19, весьма успешно продвигается, отметил он. По его словам, МОК поддерживает китайскую концепцию проведения "зеленой", общедоступной, открытой и честной Олимпиады, желает вместе с китайской стороной обеспечить успешность, яркость и безопасность зимних Олимпийских игр в Пекине. Это не только поможет воплотить в жизнь замысел о привлечении к зимним видам спорта 300 миллионов китайцев, но и даст мощный импульс развитию международного олимпийского движения, убежден президент МОК.

МОК всеми силами отстаивает олимпийский дух, выступает против политизации спорта и рассчитывает на дальнейшее укрепление долгосрочного стратегического сотрудничества с Китаем, заявил Томас Бах. В заключение разговора глава МОК от всей души поздравил китайский народ и лично Си Цзиньпина с приближающимся праздником Весны и пожелал ему в наступающем Китайском новом году новых успехов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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