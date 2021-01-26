Госдума может ратифицировать продление СНВ-3 27 января

Комитет Госдумы по международным делам предложил нижней палате парламента уже на заседании 27 ноября ратифицировать соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Срок действия соглашения истекает 5 февраля.

- Комитет по международным делам соберется уже завтра, - сообщил Слуцкий. - С учетом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января.

Глава комитета отметил, что обмен нотами между РФ и США о продлении договора стал "важнейшим сигналом по сохранению системы ядерного сдерживания в мире".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и США - Владимир Путин и Джозеф Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении соглашения. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно- правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". После этого соответствующий документ был внесен в Госдуму.