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26.01.2021 13:23
Рубрика: Власть

Госдума одобрила штрафы за пропаганду "веселящего газа"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за незаконную рекламу закиси азота - так называемого "веселящего газа".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пропаганда или незаконная реклама повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Кроме того, деятельность индивидуальных предпринимателей и компаний смогут приостановить на срок до 30 суток.

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Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления закиси азота либо распространение информации о реализации, если это делается не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания. Другие исключения - для медицинского, промышленного или технического применения. Этот законопроект дополняет ранее принятые документы на ту же тему. Напомним, что в России с 1 января вступил в силу пакет законов, запрещающих розничную продажу физическим лицам так называемого "веселящего газа", а также его пропаганду в интернете.

Данные законы "направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь - молодежи", комментировал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сослался на данные специалистов, согласно которым закись азота оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. И его бесконтрольное использование в некоторых случаях приводит к смерти, добавил парламентарий.

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