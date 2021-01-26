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26 января 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 26 января 2021 года № 3-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"- на 14 календарных дней в период с 29 января по 11 февраля 2021 г. включительно.";

2) в абзацах третьем, пятом пункта 21 цифры "30" заменить цифрами "50";

3) в пункте 28:

а) в абзацах втором, третьем цифры "30" заменить цифрами "50";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"- проведение на территории края первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет с привлечением зрителей не более 50 процентов заполняемости трибун.";

4) пункт 29 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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