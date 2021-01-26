Hublot и Berluti продолжают сотрудничество и необычным образом используют кожу в часах

Начатое четыре года назад сотрудничество швейцарской часовой мануфактурой Hublot и французского мужского модного дома Berluti дало жизнь серии незабываемых часов. Все они входили в коллекцию Hublot Classic Fusion. Теперь же впервые компании обратились к знаковому для Hublot хронографу Big Bang Unico и создали модель Berluti Cold Brown.

Нынешний креативный директор Berluti Крис Ван Аш описывает новый опыт сотрудничества так: "Патина - наш товарный знак, обычно присутствующий в обуви и кожаных изделиях марки, но она также может быть использована для чего-то совершенно иного. Коричневая патина холодного оттенка, Cold Brown, была вдохновлена архивными образцами и обновлена с помощью процесса "гляссажа" для получения богатого, очень современного цвета".

"Впервые мы выбрали модель Big Bang Unico в качестве основы нашего совместного проекта. Конечный результат сочетает в себе упражнение в стиле, основанное на модном чутье Криса Ван Аша, с удивительными техническими достижениями, возможными благодаря опыту наших часовых мастеров, дизайнеров и инженеров. Все наши ноу-хау потребовались для создания концепции нового безеля", - признался CEO Hublot Рикардо Гваделупе.

Так что же интересного в безеле, о котором говорит глава Hublot? Дело в том, что если в предыдущих совместных моделях кожа использовалась только в ремешках и циферблатах, то в новых часах она присутствует даже на безеле! Он состоит из двух "слоев": верхний слой - кожа толщиной 1 мм - при помощи эпоксидной смолы соединен с нижним слоем из черной керамики, и вся эта конструкция закреплена винтами на керамическом корпусе диаметром 45 мм. Поверхность кожи имеет эффект патинирования, что подчеркивает ее сложный цвет. Со временем она действительно покроется естественной патиной холодного благородного оттенка - как и ремешок часов, выполненный из кожи и каучука.

Особенность Big Bang Unico Berluti Cold Brown - безель, отделанный патинированной кожей, как ремешок и циферблат

Еще одна особенность: кожа на циферблате помещена между двумя сапфировыми дисками, в которых впервые оставлено прозрачное круглое окно по центру, позволяющее владельцу любоваться работой мануфактурного механизма Unico MHUB1242 с функцией flyback-хронографа и 72-часовым запасом хода. Здесь благодаря особому процессу органический элемент - кожа - как бы "заморожен во времени", и его красота сохранится неизменной.

Фото: Hublot

Выпуск модели Hublot Big Bang Unico Berluti Cold Brown лимитирован серией 100 экземпляров. Каждый экземпляр представлен в "сундучке", вмещающем, помимо часов, дорожный футляр с логотипами двух домов и рожок для обуви.